В Нягани загорелась мечеть
08:43 26.01.2026 (обновлено: 12:06 26.01.2026)
В Нягани загорелась мечеть
Пожар произошел в мечети в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате возгорания повреждена кровля здания на 350 квадратных метрах,... РИА Новости, 26.01.2026
В Нягани загорелась мечеть

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар в мечети

© Фото : МЧС Югры/MaxПожар в мечети в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Пожар произошел в мечети в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате возгорания повреждена кровля здания на 350 квадратных метрах, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, пожар в мечети на улице Ленина в Нягани начался около двух часов ночи.
"Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили горение кровли. В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На данный момент открытое горение в мечети ликвидировано, причины пожара устанавливаются.
Как уточнили РИА Новости в ГУМЧС по региону, пострадавших в результате происшествия нет.
"Предварительная причина (пожара - ред.) пока не установлена, дознаватели будут работать", - добавили в ведомстве.
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети
15 января, 13:20
