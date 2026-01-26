https://ria.ru/20260126/pozhar-2070251413.html
В Нягани загорелась мечеть
В Нягани загорелась мечеть
Пожар произошел в мечети в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате возгорания повреждена кровля здания на 350 квадратных метрах,... РИА Новости, 26.01.2026
В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар в мечети