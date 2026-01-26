В Нягани загорелась мечеть

Пожар в мечети в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Пожар произошел в мечети в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате возгорания повреждена кровля здания на 350 квадратных метрах, Пожар произошел в мечети в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате возгорания повреждена кровля здания на 350 квадратных метрах, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пожар в мечети на улице Ленина в Нягани начался около двух часов ночи.

"Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили горение кровли. В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На данный момент открытое горение в мечети ликвидировано, причины пожара устанавливаются.

Как уточнили РИА Новости в ГУМЧС по региону, пострадавших в результате происшествия нет.