В детском саду в Самаре частично обрушился потолок
11:45 26.01.2026
В детском саду в Самаре частично обрушился потолок
Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре после того, как в квартире над садиком прорвало трубу горячего водоснабжения, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
самара
самарская область
самара
самарская область
происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В детском саду в Самаре частично обрушился потолок

САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре после того, как в квартире над садиком прорвало трубу горячего водоснабжения, пострадавших нет, сообщила прокуратура Самарской области.
По данным прокуратуры, порыв трубы горячего водоснабжения случился в понедельник в квартире на втором этаже дома № 104 на улице Галактионовской в Самаре.
Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину
23 января, 14:57
Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину
23 января, 14:57
"В результате коммунальной аварии произошло частичное обрушение потолка во входной группе детского сада комбинированного вида № 58 городского округа Самара, расположенного на первом этаже дома", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В момент происшествия в детском саду находились 12 детей. Никто не пострадал.
В доме частично отключено отопление, на месте работает аварийная служба. Вопрос возобновления отопления остается на контроле прокуратуры.
Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение капремонта инженерной системы в доме в 2025 году.
В департаменте образования Самары уточнили, что руководство детского сада оперативно перевело детей в другой корпус. Управляющая компания устранила протечку и устранит её последствия в детском саду.
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома
23 января, 10:36
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома
23 января, 10:36
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
