Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре

Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре

В детском саду в Самаре частично обрушился потолок

САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре после того, как в квартире над садиком прорвало трубу горячего водоснабжения, пострадавших нет, сообщила прокуратура Самарской области.

По данным прокуратуры, порыв трубы горячего водоснабжения случился в понедельник в квартире на втором этаже дома № 104 на улице Галактионовской в Самаре

"В результате коммунальной аварии произошло частичное обрушение потолка во входной группе детского сада комбинированного вида № 58 городского округа Самара, расположенного на первом этаже дома", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

В момент происшествия в детском саду находились 12 детей. Никто не пострадал.

В доме частично отключено отопление, на месте работает аварийная служба. Вопрос возобновления отопления остается на контроле прокуратуры.

Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение капремонта инженерной системы в доме в 2025 году.