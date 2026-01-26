https://ria.ru/20260126/potolok-2070292537.html
В детском саду в Самаре частично обрушился потолок
В детском саду в Самаре частично обрушился потолок - РИА Новости, 26.01.2026
В детском саду в Самаре частично обрушился потолок
Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре после того, как в квартире над садиком прорвало трубу горячего водоснабжения, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 26.01.2026
В детском саду в Самаре частично обрушился потолок
В самарском детсаду частично обрушился потолок из-за прорыва трубы
САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре после того, как в квартире над садиком прорвало трубу горячего водоснабжения, пострадавших нет, сообщила прокуратура Самарской области.
По данным прокуратуры, порыв трубы горячего водоснабжения случился в понедельник в квартире на втором этаже дома № 104 на улице Галактионовской в Самаре
.
"В результате коммунальной аварии произошло частичное обрушение потолка во входной группе детского сада комбинированного вида № 58 городского округа Самара, расположенного на первом этаже дома", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В момент происшествия в детском саду находились 12 детей. Никто не пострадал.
В доме частично отключено отопление, на месте работает аварийная служба. Вопрос возобновления отопления остается на контроле прокуратуры.
Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение капремонта инженерной системы в доме в 2025 году.
В департаменте образования Самары уточнили, что руководство детского сада оперативно перевело детей в другой корпус. Управляющая компания устранила протечку и устранит её последствия в детском саду.