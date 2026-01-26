Американский постпред при НАТО назвал США непревзойденной сверхдержавой

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты остаются непревзойденной супердержавой, которую никто не в силах сдерживать, утверждает постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.
"США являются неоспоримой мировой сверхдержавой, которую никто не в силах сдерживать, и США продемонстрировали часть своих возможностей под руководством президента (Дональда – ред.) Трампа в Венесуэле, а также в 12‑дневной войне (между Израилем и Ираном – ред.). Мы снова проецируем мощь по всему миру, чего никто другой даже не пытается или не может сделать", - заявил постпред в эфире телеканала Fox Business.
Уитакер также подчеркнул, что Европа должна взять на себя ответственность за оборону на континенте вместо США.
Ранее Пентагон представил свою обновленную стратегию национальной обороны, в которой подчёркивается, что Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается. В новой стратегии также говорится, что США продолжат оказывать Европе "критически важную" военную помощь, тогда как остальная поддержка будет ограничена.