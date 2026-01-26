https://ria.ru/20260126/posolstvo-2070256854.html
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме - РИА Новости, 26.01.2026
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме
Посольство России на Филиппинах не располагает данными о гражданах РФ среди погибших в результате крушения парома вблизи архипелага, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:30:00+03:00
2026-01-26T09:30:00+03:00
2026-01-26T09:43:00+03:00
в мире
россия
филиппины
манила
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070256074_0:175:2731:1711_1920x0_80_0_0_3781e5ff80e0a7d401874ae444c537c6.jpg
https://ria.ru/20260126/parom-2070246388.html
россия
филиппины
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070256074_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7d7333c3caab97af17b3c4adea2ae097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, филиппины, манила
В мире, Россия, Филиппины, Манила
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме
Посольство на Филиппинах не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме