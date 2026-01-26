Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме - РИА Новости, 26.01.2026
09:30 26.01.2026 (обновлено: 09:43 26.01.2026)
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме - РИА Новости, 26.01.2026
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме
Посольство России на Филиппинах не располагает данными о гражданах РФ среди погибших в результате крушения парома вблизи архипелага, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
россия
филиппины
манила
россия
филиппины
манила
в мире, россия, филиппины, манила
В мире, Россия, Филиппины, Манила
Посольство в Маниле не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме

Посольство на Филиппинах не имеет данных о погибших россиянах при ЧП на пароме

© Getty Images / Anadolu/Philippine Coast Guard SW MindanaoСпасенные пассажиры филиппинской береговой охраной с затонувшего в результате крушения парома
Спасенные пассажиры филиппинской береговой охраной с затонувшего в результате крушения парома - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Getty Images / Anadolu/Philippine Coast Guard SW Mindanao
Спасенные пассажиры филиппинской береговой охраной с затонувшего в результате крушения парома . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не располагает данными о гражданах РФ среди погибших в результате крушения парома вблизи архипелага, сообщила РИА Новости в дипмиссии.
"В данный момент не располагаем сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане", - заявили в посольстве в Маниле.
Дипломаты отметили, что находятся в постоянном контакте с местными компетентными органами по инциденту.
Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 накануне ночью затонул примерно в одной морской миле от провинции Басилан, следуя из города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. Береговая охрана Филиппин сообщила, что на борту судна находились 332 пассажира и 27 членов экипажа, когда, по всей видимости, возникли технические проблемы, и оно затонуло в условиях хорошей погоды. По последни данным, 15 человек погибли, 28 человек числятся пропавшими.
Ситуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
В миреРоссияФилиппиныМанила
 
 
