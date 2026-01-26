https://ria.ru/20260126/posol-2070286222.html
Посол России в Венесуэле допустил возвращение Мадуро на родину
Посол России в Венесуэле допустил возвращение Мадуро на родину
Похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро может однажды вернуться на родину, полагает посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро может однажды вернуться на родину, полагает
посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.
"Мне кажется, что это возможно. Не хочется приводить известную притчу о том, кто раньше (умрет - ред.) – шах или ишак. Когда-то что-то произойдет. Безусловно. Постоянной ситуации в этом плане не бывает, политика динамична", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".
Дипломат подчеркнул, что очевидна невиновность президента Мадуро
в каком-либо из вменяемых ему преступлений.
"Поэтому народ и верит. Верит, что справедливость восторжествует. А откуда она придет - из решений американского правосудия, политического решения, решения свыше - это уже форма. Здесь верят, что президент Мадуро вернется", - заключил посол.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.