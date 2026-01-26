Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
04:02 26.01.2026
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен - РИА Новости, 26.01.2026
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен
Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Гон Ро Мен, который также работал в качестве посла в СССР, скончался в возрасте 94 лет, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, южная корея, ссср
В мире, Южная Корея, СССР
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен

Ренхап: экс-посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мен умер в возрасте 94 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Свеча - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Гон Ро Мен, который также работал в качестве посла в СССР, скончался в возрасте 94 лет, передает агентство Ренхап со ссылкой на данные исследовательского центра East Asia Foundation.
Как отмечает агентство со ссылкой на чиновника из центра, бывший глава МИД скончался в воскресенье.
"Бывший министр иностранных дел Гон Ро Мен, сыгравший ключевую роль в установлении дипломатических отношений Южной Кореи с Советским Союзом в начале 1990-х годов, скончался", - заявило агентство.
Ренхап напоминает, что Гон Ро Мен был первым послом Южной Кореи в СССР в 1990 году. Он также работал на должности главы МИД страны с 1994 по 1996 годы.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
