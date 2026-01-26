https://ria.ru/20260126/posol-2070238907.html
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен
Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Гон Ро Мен, который также работал в качестве посла в СССР, скончался в возрасте 94 лет, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T04:02:00+03:00
2026-01-26T04:02:00+03:00
2026-01-26T04:02:00+03:00
в мире
южная корея
ссср
южная корея
ссср
в мире, южная корея, ссср
В мире, Южная Корея, СССР
Умер экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР Гон Ро Мен
Ренхап: экс-посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мен умер в возрасте 94 лет