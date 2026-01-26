Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал о контактах с американской коллегой при ОБСЕ - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/polyanskiy-2070269191.html
Полянский рассказал о контактах с американской коллегой при ОБСЕ
Полянский рассказал о контактах с американской коллегой при ОБСЕ - РИА Новости, 26.01.2026
Полянский рассказал о контактах с американской коллегой при ОБСЕ
Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский рассказал, что контактировал и будет контактировать... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:20:00+03:00
2026-01-26T10:20:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий полянский
обсе
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ec2160aebb38846186f668fdf61f4188.jpg
https://ria.ru/20260116/obse-2068300233.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_164:0:2393:1672_1920x0_80_0_0_9b02dd75528455c97cf14691351de7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий полянский, обсе, рбк (медиагруппа)
В мире, Россия, США, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, РБК (медиагруппа)
Полянский рассказал о контактах с американской коллегой при ОБСЕ

Полянский рассказал о контактах с американской коллегой при ОБСЕ Ребхольц

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский рассказал, что контактировал и будет контактировать с американской коллегой при ОБСЕ.
С января 2026 года представительство США при ОБСЕ возглавляет временная поверенная в делах Кейт Ребхольц.
"Да, мы пообщались и будем общаться еще. Эти контакты носят непубличный характер", - сказал Полянский в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, удалось ли ему уже пообщаться с коллегой из США.
Постпред России подчеркнул, что ему нравится наличие возможностей для встреч и разговоров на полях в ОБСЕ, хотя в организации и используется мегафонная дипломатия.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Полянский оценил риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ
16 января, 13:32
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПолянскийОБСЕРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала