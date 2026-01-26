Рейтинг@Mail.ru
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Украину - РИА Новости, 26.01.2026
18:20 26.01.2026
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Украину
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Украину
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Украину

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X раскритиковала европейские страны за заискивание перед Украиной в ущерб своим интересам.
"Европейская комиссия уже рассматривает способы ускорения вступления Украины в ЕС! Получается, что вопросы коррупции, верховенства права и общего положения страны внезапно перестали волновать еврократов? <…> Нам приходится не только продолжать выступать в роли банкомата для Украины, но и создавать для себя значительную экономическую и социальную угрозу", — отметила она.
Политик также призвала власти Польши "прекратить притворяться слугами украинской нации" и начать заботиться о собственных гражданах.
Газета Financial Times сообщала 16 января, что в Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров для Киева. Газета писала, что в ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины.
Ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если она не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, так как ее поведение не соответствует статусу страны — кандидата в члены сообщества.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
