26.01.2026
10:15 26.01.2026
Полянский оценил возможность участия ОБСЕ в мониторинге на Украине
Полянский оценил возможность участия ОБСЕ в мониторинге на Украине
в мире
украина
россия
дмитрий полянский
обсе
украина
россия
в мире, украина, россия, дмитрий полянский, обсе
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский оценил возможность участия ОБСЕ в мониторинге на Украине

Полянский: говорить об участии ОБСЕ в мониторинге на Украине бессмысленно

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Говорить об участии Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) в мониторинге на Украине бессмысленно, поскольку ОБСЕ провалила тест на эффективность ещё в рамках минских соглашений, заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Еще до начала СВО можно было сказать, что организация провалила тест на эффективность — это касается в первую очередь минских соглашений. Поэтому сейчас разговоры о подключении ее к формуле, которая, как ожидается, появится по итогам договоренностей по урегулированию украинского кризиса, в качестве мониторинговой команды лишены смысла", - сказал он в интервью РБК.
Полянский подчеркнул, что сейчас никто особенно не заинтересован в выполнении ОБСЕ каких-то мониторинговых функций на Украине.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ
23 января, 00:00
 
В мире Украина Россия Дмитрий Полянский ОБСЕ
 
 
