В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер

В ведомстве отметили, что 25 января у одного из домов в селе Николо-Урюпино произошло ДТП.

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Вольво", совершил наезд на 11-летнего мальчика, который катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке и во время спуска скатился под выезжающую из-за поворота автомашину", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.