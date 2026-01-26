Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер
11:25 26.01.2026 (обновлено: 13:10 26.01.2026)
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер
Автомобиль наехал на ребенка, выехавшего на автодорогу при катании в неположенном месте с горки на ледянке в Подмосковье, 11-летний мальчик скончался в... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красногорск
московская область (подмосковье)
красногорск
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красногорск
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер

В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер в больнице

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто происшествия в селе Николо-Урюпино, где мальчик скатился под колеса машины на ледянке
Место происшествия в селе Николо-Урюпино, где мальчик скатился под колеса машины на ледянке
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место происшествия в селе Николо-Урюпино, где мальчик скатился под колеса машины на ледянке
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автомобиль наехал на ребенка, выехавшего на автодорогу при катании в неположенном месте с горки на ледянке в Подмосковье, 11-летний мальчик скончался в больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
В ведомстве отметили, что 25 января у одного из домов в селе Николо-Урюпино произошло ДТП.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Вольво", совершил наезд на 11-летнего мальчика, который катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке и во время спуска скатился под выезжающую из-за поворота автомашину", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители добавили, что ребенок с повреждениями был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в прокуратуре Подмосковья, надзорное ведомство Красногорска взяло на контроль установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам решения.
