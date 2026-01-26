https://ria.ru/20260126/podmoskove-2070287906.html
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер
Автомобиль наехал на ребенка, выехавшего на автодорогу при катании в неположенном месте с горки на ледянке в Подмосковье, 11-летний мальчик скончался в... РИА Новости, 26.01.2026
московская область (подмосковье)
красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красногорск
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер в больнице
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Автомобиль наехал на ребенка, выехавшего на автодорогу при катании в неположенном месте с горки на ледянке в Подмосковье, 11-летний мальчик скончался в больнице, сообщили
в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
В ведомстве отметили, что 25 января у одного из домов в селе Николо-Урюпино произошло ДТП.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Вольво", совершил наезд на 11-летнего мальчика, который катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке и во время спуска скатился под выезжающую из-за поворота автомашину", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители добавили, что ребенок с повреждениями был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в прокуратуре Подмосковья
, надзорное ведомство Красногорска
взяло на контроль установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам решения.