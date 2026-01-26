Рейтинг@Mail.ru
Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800 - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/platina-2070245486.html
Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800
Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800 - РИА Новости, 26.01.2026
Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800
Биржевая стоимость платины растет более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 800 долларов... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:17:00+03:00
2026-01-26T07:17:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025736126_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_b64e3080825c7a44f8712347fe6bb662.jpg
https://ria.ru/20260126/tseny-2070245377.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025736126_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_863dd14942f07c8ca1e6b6ac97465718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800

Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки платины высшей пробы
Слитки платины высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слитки платины высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Биржевая стоимость платины растет более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 800 долларов за тройскую унцию, едва не дотянув и до 2 900, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.12 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает на 4,61% к предыдущему закрытию, до 2 867,8 доллара за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов понедельника значение достигало 2 897 долларов, что стало новым историческим рекордом.
Производство золотых слитков высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Биржевые цены на золото обновили рекорд
Вчера, 07:16
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала