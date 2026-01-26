https://ria.ru/20260126/platina-2070245486.html
Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800
экономика
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Биржевая стоимость платины растет более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 800 долларов за тройскую унцию, едва не дотянув и до 2 900, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.12 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает на 4,61% к предыдущему закрытию, до 2 867,8 доллара за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов понедельника значение достигало 2 897 долларов, что стало новым историческим рекордом.