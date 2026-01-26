Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Биржевая стоимость платины растет более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 800 долларов за тройскую унцию, едва не дотянув и до 2 900, следует из данных торгов.