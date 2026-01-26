Более 600 компаний получили образовательные услуги на платформе РЭЦ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 600 компаний в прошлом году получили образовательные услуги на платформе "Мой экспорт" Школы экспорта РЭЦ, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"В 2025 году более 640 компаний использовали ресурсы Школы экспорта РЭЦ на цифровой платформе "Мой экспорт" свыше 1100 раз. Особой популярностью пользовались учебные пособия, созданные экспертами в сфере международной торговли, предлагающие практические знания об экспортной деятельности. Сейчас на платформе доступно 26 учебников, охватывающих широкий спектр тем – от логистики и финансов до особенностей работы с различными странами", - сказано в сообщении.

В 2025 году наиболее любимыми пособиями экспортеров стали "Начинающий экспортер", "Таможенное регулирование экспорта" и "Китайская Народная Республика. Особенности ведения бизнеса".

"Механизм получения образовательных услуг "в один клик" на платформе "Мой экспорт" крайне удобен, что особенно важно для учебных пособий, к которым экспортер может обращаться регулярно. В прошедшем 2025 году мы отметили рост интереса экспортеров к обучению работе на рынках конкретных стран, в частности, Китая, ОАЭ, Турции и других, и в 2026 году планируем предоставить пользователям платформы новые страновые продукты — как минимум, в ближайшем будущем экспортеров ждут учебные пособия по работе на рынках Саудовской Аравии, Азербайджана и Египта", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Помимо учебных пособий, Школа экспорта РЭЦ предлагает пользователям платформы "Мой экспорт" 13 онлайн-курсов по различным аспектам экспорта — это отличная возможность проверить себя и закрепить прочитанный в учебниках материал. Доступ ко всем курсам и пособиям на платформе бесплатный.