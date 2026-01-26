В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не завозила пингвинов в Белый дом на фоне претензий Вашингтона на Гренландию и появившегося в интернете изображения с птицами на территории официальной резиденции главы государства, рассказали РИА Новости в Секретной службе США.
В воскресенье в соцсети Х пресс-служба американской администрации разместила изображение стаи пингвинов в заснеженном саду Белого дома.
"Нет, не было", - сообщил агентству представитель ведомства на вопрос, размещали ли в Белом доме пингвинов.
Образ пингвина стал использоваться американской администрацией на фоне стремления США получить контроль над Гренландией. Ранее в январе Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии.
