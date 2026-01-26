Рейтинг@Mail.ru
В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом - РИА Новости, 26.01.2026
01:49 26.01.2026
В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом
Администрация президента США Дональда Трампа не завозила пингвинов в Белый дом на фоне претензий Вашингтона на Гренландию и появившегося в интернете изображения
2026
в мире, сша, гренландия, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом

РИА Новости: администрация Трампа не завозила пингвинов в Белый дом

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не завозила пингвинов в Белый дом на фоне претензий Вашингтона на Гренландию и появившегося в интернете изображения с птицами на территории официальной резиденции главы государства, рассказали РИА Новости в Секретной службе США.
В воскресенье в соцсети Х пресс-служба американской администрации разместила изображение стаи пингвинов в заснеженном саду Белого дома.
"Нет, не было", - сообщил агентству представитель ведомства на вопрос, размещали ли в Белом доме пингвинов.
Образ пингвина стал использоваться американской администрацией на фоне стремления США получить контроль над Гренландией. Ранее в январе Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
