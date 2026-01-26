В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не завозила пингвинов в Белый дом на фоне претензий Вашингтона на Гренландию и появившегося в интернете изображения с птицами на территории официальной резиденции главы государства, рассказали РИА Новости в Секретной службе США.