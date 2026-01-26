Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал фрагментарное обсуждение повестки по Украине неверным - РИА Новости, 26.01.2026
18:32 26.01.2026
Песков назвал фрагментарное обсуждение повестки по Украине неверным
Песков назвал фрагментарное обсуждение повестки по Украине неверным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверным фрагментарное обсуждение пунктов повестки по украинскому урегулированию. РИА Новости, 26.01.2026
Песков назвал фрагментарное обсуждение повестки по Украине неверным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверным фрагментарное обсуждение пунктов повестки по украинскому урегулированию.
"Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно", - сказал Песков журналистам, говоря об итогах переговоров в Абу-Даби.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
