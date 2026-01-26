Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал предложение передать миллиард долларов в Совет мира - РИА Новости, 26.01.2026
15:32 26.01.2026
Песков прокомментировал предложение передать миллиард долларов в Совет мира
Предложение России о передаче 1 миллиарда долларов в "Совет мира" из замороженных активов открывает новые горизонты для взаимодействия, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.01.2026
Песков прокомментировал предложение передать миллиард долларов в Совет мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предложение России о передаче 1 миллиарда долларов в "Совет мира" из замороженных активов открывает новые горизонты для взаимодействия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины.
"Она (идея - ред,), безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия. Посмотрим, пока реакции не было", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что пока Кремль не слышал никакой публичной реакции на этот счет. Вместе с тем, Москва обратила внимание на то, что президент США Дональд Трамп назвал это предложение интересной идеей.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Набиуллина сосредоточенно слушала заявление Путина о взносе в Совет мира
25 января, 16:45
 
РоссияСШАПалестинаДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинСовет мира по Газе
 
 
