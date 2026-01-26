https://ria.ru/20260126/peskov-2070346752.html
Песков прокомментировал предложение передать миллиард долларов в Совет мира
Песков прокомментировал предложение передать миллиард долларов в Совет мира
Предложение России о передаче 1 миллиарда долларов в "Совет мира" из замороженных активов открывает новые горизонты для взаимодействия, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.01.2026
россия
сша
палестина
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
совет мира по газе
