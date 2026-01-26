https://ria.ru/20260126/peskov-2070280563.html
Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков
Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков
Дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров по урегулированию, но говорить нужно конструктивно, если пытаться чего-то достичь, заявил... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:57:00+03:00
2026-01-26T10:57:00+03:00
2026-01-26T11:13:00+03:00
дмитрий песков
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260126/kreml-2070279391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия
Дмитрий Песков, В мире, Россия
Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков
Песков: дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования