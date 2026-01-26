Рейтинг@Mail.ru
Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков
10:57 26.01.2026 (обновлено: 11:13 26.01.2026)
Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков
Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров по урегулированию, но говорить нужно конструктивно, если пытаться чего-то достичь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не стал бы говорить о том, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить", - сказал Песков журналистам.
Кремль положительно оценил переговоры по Украине в Абу-Даби
Кремль положительно оценил переговоры по Украине в Абу-Даби
