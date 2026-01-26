Дружелюбие маловероятно на нынешней стадии урегулирования, заявил Песков

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров по урегулированию, но говорить нужно конструктивно, если пытаться чего-то достичь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.