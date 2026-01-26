https://ria.ru/20260126/peskov-2070280282.html
Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина с Трампом
Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина с Трампом - РИА Новости, 26.01.2026
Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина с Трампом
Пока в графике президента России Владимира Путина нет контактов с главой США Дональдом Трампом, но такой разговор можно организовать оперативно, заявил... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:56:00+03:00
2026-01-26T10:56:00+03:00
2026-01-26T10:56:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727185.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина с Трампом
Песков: пока в графике Путина нет контактов с Трампом