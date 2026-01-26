https://ria.ru/20260126/peskov-2070279751.html
Российские переговорщики отстаивают интересы страны, заявил Песков
Российские переговорщики отстаивают интересы страны, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
Российские переговорщики отстаивают интересы страны, заявил Песков
Российские переговорщики в обсуждениях по урегулированию продолжают отстаивать интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
Песков: Российские переговорщики продолжают отстаивать интересы РФ