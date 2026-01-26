Рейтинг@Mail.ru
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
10:44 26.01.2026 (обновлено: 11:00 26.01.2026)
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков
Москва находится в постоянном контакте по дипломатическим каналам с Каракасом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
РИА Новости
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте по дипломатическим каналам с Каракасом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с новым венесуэльским руководством в постоянном контакте, в ежедневном. С самого начала. Мы очень хорошо ее знаем... По дипломатическим каналам мы на постоянном контакте", - сказал Песков журналистам.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист
24 января, 02:47
 
