https://ria.ru/20260126/peskov-2070275759.html
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков
Москва находится в постоянном контакте по дипломатическим каналам с Каракасом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:44:00+03:00
2026-01-26T10:44:00+03:00
2026-01-26T11:00:00+03:00
россия
венесуэла
москва
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260124/nk-2070006335.html
россия
венесуэла
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, москва, в мире, дмитрий песков
Россия, Венесуэла, Москва, В мире, Дмитрий Песков
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков
Песков: РФ находится в контакте по дипломатическим каналам с Венесуэлой