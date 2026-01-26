Рейтинг@Mail.ru
Россия дорожит двусторонними отношениями с Кубой, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
10:41 26.01.2026 (обновлено: 10:51 26.01.2026)
Россия дорожит двусторонними отношениями с Кубой, заявил Песков
Россия дорожит двусторонними отношениями с Кубой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия дорожит двусторонними отношениями с Кубой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И мы также очень дорожим нашими отдельными двусторонними отношениями с Кубой", - сказал Песков журналистам.
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров
