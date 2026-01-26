https://ria.ru/20260126/peskov-2070274404.html
Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным, заявил Песков
Взаимодействие с Россией для Венесуэлы остается приоритетным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:39:00+03:00
2026-01-26T10:39:00+03:00
2026-01-26T10:53:00+03:00
венесуэла
россия
каракас
