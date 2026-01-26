Рейтинг@Mail.ru
Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
10:39 26.01.2026
Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным, заявил Песков
Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным, заявил Песков
Взаимодействие с Россией для Венесуэлы остается приоритетным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным, заявил Песков

Песков: для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным

© РИА Новости / Каролина Кабрал
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взаимодействие с Россией для Венесуэлы остается приоритетным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И для Венесуэлы также, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, для Венесуэлы также продолжение развития взаимовыгодных отношений с Россией является одним из приоритетных вопросов", - сказал Песков журналистам.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Родригес призвала перестать подчиняться диктату США
Вчера, 10:26
 
