Рейтинг@Mail.ru
"Сделки не будет": в США сделали заявление после переговоров с Россией - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 26.01.2026 (обновлено: 14:35 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/peregovory-2070243582.html
"Сделки не будет": в США сделали заявление после переговоров с Россией
"Сделки не будет": в США сделали заявление после переговоров с Россией - РИА Новости, 26.01.2026
"Сделки не будет": в США сделали заявление после переговоров с Россией
США и Европа должны понять, что Россия заключит только то соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта, заявил в интервью британскому... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:25:00+03:00
2026-01-26T14:35:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
скотт риттер
джордж гэллоуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20260126/udar-2070232586.html
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070238742.html
https://ria.ru/20260126/es-2070240431.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, скотт риттер, джордж гэллоуэй
В мире, Европа, Россия, Украина, Скотт Риттер, Джордж Гэллоуэй
"Сделки не будет": в США сделали заявление после переговоров с Россией

Риттер: России нужен проработанный договор с Западом, а не сделка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США и Европа должны понять, что Россия заключит только то соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта, заявил в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
«
"Никакой сделки не будет. Это будет письменное соглашение. США, Украина и Европа должны это понять", — сказал он.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: Россия нанесла критический удар по украинской обороне
Вчера, 01:07
По словам эксперта, "сделка", на которой настаивает Запад, подразумевает лишь временное решение ситуации, которое направлено только на то, чтобы дать киевскому режиму время на передышку и перевооружение. Россия же, напротив, стремится заключить прочное соглашение, пояснил он.
"Русские ищут финальное решение этой проблемы, <…> чтобы быть уверенными в том, что эта война снова не поднимет свою уродливую голову", — резюмировал Риттер.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Выход только один": на Украине выступили с призывом о Путине
Вчера, 03:56
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил он, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
Вчера, 05:01
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаСкотт РиттерДжордж Гэллоуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала