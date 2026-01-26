МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США и Европа должны понять, что Россия заключит только то соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта, заявил в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
По словам эксперта, "сделка", на которой настаивает Запад, подразумевает лишь временное решение ситуации, которое направлено только на то, чтобы дать киевскому режиму время на передышку и перевооружение. Россия же, напротив, стремится заключить прочное соглашение, пояснил он.
"Русские ищут финальное решение этой проблемы, <…> чтобы быть уверенными в том, что эта война снова не поднимет свою уродливую голову", — резюмировал Риттер.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил он, Россия и с такими представителями готова вести разговор.