Рейтинг@Mail.ru
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/pentagon-2070438626.html
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток - РИА Новости, 26.01.2026
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток
Центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:35:00+03:00
2026-01-26T23:35:00+03:00
в мире
сша
иран
индийский океан
дональд трамп
ближний восток
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfde06ffd13d98d56dc79b209299055.jpg
https://ria.ru/20260123/fidan-2069992453.html
сша
иран
индийский океан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7862ae92440bdf4f5e85b575e0979f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, индийский океан, дональд трамп, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Индийский океан, Дональд Трамп, Ближний Восток, Министерство обороны США
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток

США подтвердили прибытие авианосца Abraham Lincoln в Индийский океан

© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн"
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане.
"Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности", – указало командование в соцсети Х.
Ранее о прибытии авианосной ударной группы сообщали СМИ.
Передислокация авианосца проходит на фоне напряженности вокруг Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Фидан сообщил о признаках готовящейся атаки Израиля на Иран
23 января, 22:42
 
В миреСШАИранИндийский океанДональд ТрампБлижний ВостокМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала