https://ria.ru/20260126/pentagon-2070438626.html
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток - РИА Новости, 26.01.2026
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток
Центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:35:00+03:00
2026-01-26T23:35:00+03:00
2026-01-26T23:35:00+03:00
в мире
сша
иран
индийский океан
дональд трамп
ближний восток
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfde06ffd13d98d56dc79b209299055.jpg
https://ria.ru/20260123/fidan-2069992453.html
сша
иран
индийский океан
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7862ae92440bdf4f5e85b575e0979f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, индийский океан, дональд трамп, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Индийский океан, Дональд Трамп, Ближний Восток, Министерство обороны США
Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток
США подтвердили прибытие авианосца Abraham Lincoln в Индийский океан