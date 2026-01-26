Рейтинг@Mail.ru
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
08:00 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
Александр Носович
Александр Носович
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских

Александр Носович
Александр Носович
Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной безопасности США. Отдельная глава в ней посвящена России. При чтении этой главы возникает устойчивое чувство, что написана она специально для европейских союзников и сателлитов. Адресаты этой части стратегии находятся на пространстве от Киева до Лиссабона. Именно европейцам — и прежде всего соседям России — США пытаются вдолбить в голову базовые вещи, которые нужно понимать про русских.
Главная строчка: "Россия — это постоянная, но управляемая угроза для своих соседей". То есть при своем полном суверенитете и военной мощи Россия, конечно, опасна, если создавать критические угрозы безопасности российских граждан. В этом убедился и Саакашвили в 2008 году, и Зеленский в 2022-м. Но ведь эти угрозы можно и не создавать. Находитесь в постоянном контакте с Москвой, сопрягайте свои национальные интересы с российскими — и не будете вскакивать среди ночи с криком "Русские идут!".
Эти очевидные вещи звучат совсем не очевидно для некоторых соседей России, которые сделали русофобию своей профессией и жизненным кредо. Борьба с Москвой посильными средствами — их специализация на международной арене. Откровения от американцев для них вдвойне болезненны. Вдвойне, потому что — от американцев. Именно США были тем заказчиком, которому Украина, Польша или страны Прибалтики десятилетиями продавали свою антироссийскую политику. А теперь Вашингтон ее не покупает.
Европейская русофобия включает в себя биполярное расстройство, когда одни и те же люди одновременно утверждают, что Россия вот-вот развалится и что она скоро оккупирует Европу. Опять же, стратегия Пентагона в "российской части" как будто адресована этим людям. В ней даны ответы на оба вопроса.
По первому пункту сказано, что при имеющих место внутренних проблемах Россия сохраняет мощный военный и экономический потенциал, а также имеет политическую волю к отстаиванию своих интересов, что и доказала затяжной войной в ближнем зарубежье. То есть надеяться дальше на нанесение ей стратегического положения — признак неадекватов.
По второму пункту сказано, что европейские страны НАТО совокупно превосходят Россию демографически, экономически и, следовательно, по скрытой военной мощи. У Москвы нет ресурсов, чтобы претендовать на европейскую гегемонию. Со своей стороны, добавим, что у нее желания такого нет. Когда это Россия давала основания подозревать себя в планах установления гегемонии над Европой? На кой черт нам вообще сдалась эта Европа?
Впрочем, американцам, в отличие от союзников в Старом Свете, не претит мысль, что Россия — тоже Европа. Тем однозначнее для них вывод: Россия — это Европа, Украина — это Европа и все европейские страны — это Европа, зато вот США — не Европа. Так зачем вы, европейцы, лезете к Штатам с вашими отношениями? Решайте свои проблемы между собой. В Вашингтоне могут подсказать, как это делать: США уже год ведут переговоры с Россией — и довольно успешно.
Но если вы не можете, как предлагал недавно российский министр иностранных дел, просто взять и позвонить в Москву, а только принимаете новые пакеты санкций и программы ускоренной подготовки войны с Россией, то тем более занимайтесь этим без вовлечения Вашингтона.
