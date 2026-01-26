Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной безопасности США. Отдельная глава в ней посвящена России. При чтении этой главы возникает устойчивое чувство, что написана она специально для европейских союзников и сателлитов. Адресаты этой части стратегии находятся на пространстве от Киева до Лиссабона. Именно европейцам — и прежде всего соседям России — США пытаются вдолбить в голову базовые вещи, которые нужно понимать про русских.

Главная строчка: "Россия — это постоянная, но управляемая угроза для своих соседей". То есть при своем полном суверенитете и военной мощи Россия, конечно, опасна, если создавать критические угрозы безопасности российских граждан. В этом убедился и Саакашвили в 2008 году, и Зеленский в 2022-м. Но ведь эти угрозы можно и не создавать. Находитесь в постоянном контакте с Москвой, сопрягайте свои национальные интересы с российскими — и не будете вскакивать среди ночи с криком "Русские идут!".

Эти очевидные вещи звучат совсем не очевидно для некоторых соседей России, которые сделали русофобию своей профессией и жизненным кредо. Борьба с Москвой посильными средствами — их специализация на международной арене. Откровения от американцев для них вдвойне болезненны. Вдвойне, потому что — от американцев. Именно США были тем заказчиком, которому Украина, Польша или страны Прибалтики десятилетиями продавали свою антироссийскую политику. А теперь Вашингтон ее не покупает.

Европейская русофобия включает в себя биполярное расстройство, когда одни и те же люди одновременно утверждают, что Россия вот-вот развалится и что она скоро оккупирует Европу. Опять же, стратегия Пентагона в "российской части" как будто адресована этим людям. В ней даны ответы на оба вопроса.

По первому пункту сказано, что при имеющих место внутренних проблемах Россия сохраняет мощный военный и экономический потенциал, а также имеет политическую волю к отстаиванию своих интересов, что и доказала затяжной войной в ближнем зарубежье. То есть надеяться дальше на нанесение ей стратегического положения — признак неадекватов.

По второму пункту сказано, что европейские страны НАТО совокупно превосходят Россию демографически, экономически и, следовательно, по скрытой военной мощи. У Москвы нет ресурсов, чтобы претендовать на европейскую гегемонию. Со своей стороны, добавим, что у нее желания такого нет. Когда это Россия давала основания подозревать себя в планах установления гегемонии над Европой? На кой черт нам вообще сдалась эта Европа?

Впрочем, американцам, в отличие от союзников в Старом Свете, не претит мысль, что Россия — тоже Европа. Тем однозначнее для них вывод: Россия — это Европа, Украина — это Европа и все европейские страны — это Европа, зато вот США — не Европа. Так зачем вы, европейцы, лезете к Штатам с вашими отношениями? Решайте свои проблемы между собой. В Вашингтоне могут подсказать, как это делать: США уже год ведут переговоры с Россией — и довольно успешно.