СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
07:32 26.01.2026 (обновлено: 11:33 26.01.2026)
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло 15, сообщает телеканал Wion со ссылкой на данные властей Филиппин. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, филиппины, замбоанга
В мире, Филиппины, Замбоанга
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15

Wion: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15

© REUTERS / Mujiv Hataman via FacebookСитуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома
Ситуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Mujiv Hataman via Facebook
Ситуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло 15, сообщает телеканал Wion со ссылкой на данные властей Филиппин.
Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 накануне ночью затонул примерно в одной морской миле от провинции Басилан, следуя из города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. Береговая охрана Филиппин сообщила, что на борту судна находились 332 пассажира и 27 членов экипажа, когда, по всей видимости, возникли технические проблемы, и оно затонуло в условиях хорошей погоды.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.
"По словам официальных лиц, на данный момент спасены по меньшей мере 316 человек, поисковые операции продолжаются в поисках возможных пропавших без вести пассажиров", - сообщает телеканал.
В поисково-спасательной операции у берегов Басилана были задействованы корабли береговой охраны и военно-морского флота, самолет наблюдения, вертолет ВВС Филиппин Black Hawk и местные рыболовецкие суда.
В результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: в результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек
В мире Филиппины Замбоанга
 
 
