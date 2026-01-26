https://ria.ru/20260126/parom-2070246388.html
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15 - РИА Новости, 26.01.2026
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло 15, сообщает телеканал Wion со ссылкой на данные властей Филиппин. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:32:00+03:00
2026-01-26T07:32:00+03:00
2026-01-26T11:33:00+03:00
в мире
филиппины
замбоанга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070288437_0:768:1262:1478_1920x0_80_0_0_e6a6992e9e7055795f7670324d9b46e2.jpg
https://ria.ru/20260126/braziliya-2070233142.html
филиппины
замбоанга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070288437_0:650:1262:1597_1920x0_80_0_0_7c2ad21b2603e46fe44acf585630e14d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, замбоанга
В мире, Филиппины, Замбоанга
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
Wion: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости.
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло 15, сообщает телеканал Wion
со ссылкой на данные властей Филиппин.
Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 накануне ночью затонул примерно в одной морской миле от провинции Басилан, следуя из города Замбоанга
на остров Холо в провинции Сулу. Береговая охрана Филиппин
сообщила, что на борту судна находились 332 пассажира и 27 членов экипажа, когда, по всей видимости, возникли технические проблемы, и оно затонуло в условиях хорошей погоды.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.
"По словам официальных лиц, на данный момент спасены по меньшей мере 316 человек, поисковые операции продолжаются в поисках возможных пропавших без вести пассажиров", - сообщает телеканал.
В поисково-спасательной операции у берегов Басилана были задействованы корабли береговой охраны и военно-морского флота, самолет наблюдения, вертолет ВВС Филиппин Black Hawk и местные рыболовецкие суда.