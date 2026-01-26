Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у Филиппин затонул паром, погибло 13 человек - РИА Новости, 26.01.2026
04:13 26.01.2026
СМИ: у Филиппин затонул паром, погибло 13 человек
СМИ: у Филиппин затонул паром, погибло 13 человек - РИА Новости, 26.01.2026
СМИ: у Филиппин затонул паром, погибло 13 человек
Число погибших в результате потопления парома у берегов Филиппин достигло 13 человек, еще более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
филиппины
https://ria.ru/20260126/braziliya-2070233142.html
филиппины
2026
Новости
в мире, филиппины
В мире, Филиппины
СМИ: у Филиппин затонул паром, погибло 13 человек

Синьхуа: у Филиппин затонул паром, погибло 13 человек

Спасатели на Филиппинах
Спасатели на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Aaron Favila
Спасатели на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в результате потопления парома у берегов Филиппин достигло 13 человек, еще более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных чиновников передавало, что семь человека погибли, по меньшей мере 215 человек были спасены после того, как паром, на борту которого находились 350 человек, затонул у берегов Филиппин.
"По меньшей мере 13 тел были обнаружены, более 100 человек все еще числятся пропавшими без вести после того, как межостровной паром, на котором было более 300 человек, затонул рано утром в понедельник у провинции Басилан", - отмечает Синьхуа.
Агентство отмечает, что число выживших в результате происшествия пока уточняется.
В мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
