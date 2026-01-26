На Лубянской площади в Москве предложили установить памятник Ивану III

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил установить на Лубянской площади в Москве памятник Ивану III Великому.

Обращения с таким предложением в адрес мэра Москвы Сергея Собянина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность установки на Лубянской площади памятника Ивану III Васильевичу Великому - государственному деятелю, который стоит у истоков формирования единого Российского государства", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Корсунов отметил, что после демонтажа памятника Дзержинскому в 1991 году Лубянская площадь остаётся предметом общественных дискуссий, а предложения о её благоустройстве, возвращении памятника или установке новых символов вызывают полярные мнения.

"Иван Третий - одна из величайших, но при этом наиболее недооценённых и малоизвестных фигур русской истории, несмотря на масштаб и значимость его деяний. Именно при нём было заложено основание той великой державы, которую мы знаем как современную Россию", - добавил он.

Руководитель общественного движения считает, что Иван Великий заслуживает, чтобы его имя было увековечено в Москве , так как он является символом собранной, независимой, духовно сильной державы, объединившей народы, веру и территории в единое целое.