На Лубянской площади в Москве предложили установить памятник Ивану III - РИА Новости, 26.01.2026
06:18 26.01.2026
На Лубянской площади в Москве предложили установить памятник Ивану III
На Лубянской площади в Москве предложили установить памятник Ивану III - РИА Новости, 26.01.2026
На Лубянской площади в Москве предложили установить памятник Ивану III
Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил установить на Лубянской площади в Москве памятник Ивану III... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:18:00+03:00
2026-01-26T06:18:00+03:00
москва
иван iii
москва
2026
1920
1920
true
москва, иван iii
Москва, Иван III
На Лубянской площади в Москве предложили установить памятник Ивану III

РИА Новости: на Лубянской площади предложили установить памятник Ивану III

© РИА Новости / Павел Балабанов
Репродукция картины художника Николая Шустова "Иван III разрывает ханскую грамоту с требованием дани"
Репродукция картины художника Николая Шустова Иван III разрывает ханскую грамоту с требованием дани - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
Репродукция картины художника Николая Шустова "Иван III разрывает ханскую грамоту с требованием дани". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил установить на Лубянской площади в Москве памятник Ивану III Великому.
Обращения с таким предложением в адрес мэра Москвы Сергея Собянина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы предлагаем рассмотреть возможность установки на Лубянской площади памятника Ивану III Васильевичу Великому - государственному деятелю, который стоит у истоков формирования единого Российского государства", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Корсунов отметил, что после демонтажа памятника Дзержинскому в 1991 году Лубянская площадь остаётся предметом общественных дискуссий, а предложения о её благоустройстве, возвращении памятника или установке новых символов вызывают полярные мнения.
"Иван Третий - одна из величайших, но при этом наиболее недооценённых и малоизвестных фигур русской истории, несмотря на масштаб и значимость его деяний. Именно при нём было заложено основание той великой державы, которую мы знаем как современную Россию", - добавил он.
Руководитель общественного движения считает, что Иван Великий заслуживает, чтобы его имя было увековечено в Москве, так как он является символом собранной, независимой, духовно сильной державы, объединившей народы, веру и территории в единое целое.
"Установка памятника Ивану Великому на Лубянской площади будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи, росту уважения к истории и государственным символам, консолидации общества на основе общего прошлого, формированию в обществе чувства гордости за свою страну и её созидателей", - подытожил Корсунов.
МоскваИван III
 
 
Заголовок открываемого материала