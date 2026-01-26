Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, за ним по степени выгодности следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Она объяснила, что средний дневной заработок для оплаты отпусков сотрудников, которые имеют стаж от 12 месяцев - это сумма начисленной зарплаты, разделенная на 12 месяцев и среднее количество календарных дней - 29,3. Для подсчета размера выплат за весь период отдыха необходимо умножить получившееся число на количество дней отпуска.