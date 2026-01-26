Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/otpusk-2070234876.html
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году - РИА Новости, 26.01.2026
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году
Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, за ним по степени выгодности следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T01:56:00+03:00
2026-01-26T01:56:00+03:00
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028279915_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_855568e801aa40532b13d2a6d391b43e.jpg
https://ria.ru/20260125/jurist-2070160383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028279915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38a59a94fc93c284de94153745e9b071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

РИА Новости: наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной Геленджика
Отдыхающие на набережной Геленджика - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на набережной Геленджика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, за ним по степени выгодности следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
"Самые подходящие с финансовой точки зрения – это апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти дни самое большое количество рабочих дней (22 дня), но самый выгодный – июль (23 рабочих дня)", - сказала Финогенова.
Она объяснила, что средний дневной заработок для оплаты отпусков сотрудников, которые имеют стаж от 12 месяцев - это сумма начисленной зарплаты, разделенная на 12 месяцев и среднее количество календарных дней - 29,3. Для подсчета размера выплат за весь период отдыха необходимо умножить получившееся число на количество дней отпуска.
Девушка с собакой в комнате - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Юрист рассказала, могут ли россияне брать отпуск по болезни питомца
Вчера, 11:34
 
ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала