Запад воспринял применение "Орешника" как предостережение, заявил Нарышкин

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад воспринял применение Россией баллистического комплекса "Орешник" как предостережение от размещения воинских частей стран НАТО на Украине после завершения конфликта, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.