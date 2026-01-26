Рейтинг@Mail.ru
Запад воспринял применение "Орешника" как предостережение, заявил Нарышкин
10:12 26.01.2026
Запад воспринял применение "Орешника" как предостережение, заявил Нарышкин
в мире
россия
украина
львовская область
сергей нарышкин
нато
f-16
миг-29
россия
украина
львовская область
в мире, россия, украина, львовская область, сергей нарышкин, нато, f-16, миг-29
В мире, Россия, Украина, Львовская область, Сергей Нарышкин, НАТО, F-16, МиГ-29
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью агентству РИА Новости в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад воспринял применение Россией баллистического комплекса "Орешник" как предостережение от размещения воинских частей стран НАТО на Украине после завершения конфликта, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее Нарышкин в интервью агентству заявил, что эксперты и военные специалисты на Западе после применения Россией "Орешника" по военному объекту во Львовской области Украины признали, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать "Орешник".
"И они восприняли это, конечно же, как предупреждение и предостережение от непосредственного вовлечения воинских формирований, воинских частей государств - членов блока НАТО в боевые действия на территории Украины и размещения воинских контингентов на контролируемой Украиной территории после завершения конфликта", - сказал Нарышкин.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные Силы РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В США раскрыли, чего лишился Запад после удара "Орешником"
