Запад воспринял применение "Орешника" как предостережение, заявил Нарышкин

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад воспринял применение Россией баллистического комплекса "Орешник" как предостережение от размещения воинских частей стран НАТО на Украине после завершения конфликта, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее Нарышкин в интервью агентству заявил, что эксперты и военные специалисты на Западе после применения Россией "Орешника" по военному объекту во Львовской области Украины признали, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать "Орешник".
"И они восприняли это, конечно же, как предупреждение и предостережение от непосредственного вовлечения воинских формирований, воинских частей государств - членов блока НАТО в боевые действия на территории Украины и размещения воинских контингентов на контролируемой Украиной территории после завершения конфликта", - сказал Нарышкин.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные Силы РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.
В США раскрыли, чего лишился Запад после удара "Орешником"
22 января, 01:30