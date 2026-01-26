Рейтинг@Mail.ru
На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/oreshnik-2070247616.html
На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин
На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.01.2026
На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин
Специалисты на Западе признали, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать российский баллистический комплекс "Орешник", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:50:00+03:00
2026-01-26T07:50:00+03:00
россия
львовская область
киев
сергей нарышкин
f-16
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069397861_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_feda245f9f37c42ebe3d81f7f35f20b8.jpg
https://ria.ru/20260126/naryshkin-2070239871.html
https://ria.ru/20260126/naryshkin-2070235608.html
россия
львовская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069397861_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_a7ebda1f76c225fd322ff845cc1b4253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, львовская область, киев, сергей нарышкин, f-16, миг-29
Россия, Львовская область, Киев, Сергей Нарышкин, F-16, МиГ-29
На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин

Нарышкин: специалисты на Западе признали невозможность блокировать "Орешник"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты на Западе признали, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать российский баллистический комплекс "Орешник", заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее Нарышкин в интервью агентству сообщил, что реакция на Западе в военных и политических кругах на применение "Орешника" по военному объекту во Львовской области была ошеломляющая.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине
Вчера, 04:32
"И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы", - сказал Нарышкин.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные Силы РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. В ведомстве отметили, что этот завод обслуживал переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производил ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.
Нарышкин о том, как восприняли заявление Путина о Буревестнике и Посейдоне за рубежом - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Слова Путина о "Буревестнике" восприняли серьезно, заявил Нарышкин
Вчера, 02:16
 
РоссияЛьвовская областьКиевСергей НарышкинF-16МиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала