На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты на Западе признали, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать российский баллистический комплекс "Орешник", заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее Нарышкин в интервью агентству сообщил, что реакция на Западе в военных и политических кругах на применение "Орешника" по военному объекту во Львовской области была ошеломляющая.
"И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы", - сказал Нарышкин.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные Силы РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. В ведомстве отметили, что этот завод обслуживал переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производил ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.