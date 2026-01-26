На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты на Западе признали, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать российский баллистический комплекс "Орешник", заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы", - сказал Нарышкин.