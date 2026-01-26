Рейтинг@Mail.ru
Аналитик отверг данные о том, что Украина могла засечь запуск "Орешника" - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/oreshnik-2070236097.html
Аналитик отверг данные о том, что Украина могла засечь запуск "Орешника"
Аналитик отверг данные о том, что Украина могла засечь запуск "Орешника" - РИА Новости, 26.01.2026
Аналитик отверг данные о том, что Украина могла засечь запуск "Орешника"
Украина не могла заранее получить данные о применении гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по военной инфраструктуре в Львовской области, так как не... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T02:27:00+03:00
2026-01-26T02:27:00+03:00
украина
львовская область
россия
алексей леонков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965134_0:141:1524:998_1920x0_80_0_0_31344c96f542c9a97d156566774c198e.jpg
https://ria.ru/20260120/oreshnik-2069091900.html
https://ria.ru/20260116/oreshnik-2068313617.html
украина
львовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965134_39:0:1451:1059_1920x0_80_0_0_a35b6eb4edca11cb31ce751a5d0afb79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, львовская область, россия, алексей леонков, владимир путин
Украина, Львовская область, Россия, Алексей Леонков, Владимир Путин
Аналитик отверг данные о том, что Украина могла засечь запуск "Орешника"

Леонков: Украина не могла засечь запуск "Орешника" в январе

© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина не могла заранее получить данные о применении гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по военной инфраструктуре в Львовской области, так как не обладает технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Девятого января Минобороны РФ, сообщило о нанесении в ночь на 9 января массированного удара, в том числе ракетами "Орешник", по критически важным объектам в Львовской области в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина. Незадолго до массовой публикации последствий удара, в проукраинских Telegram-каналах начали появляться новости об активности российского гиперзвукового ракетного комплекса.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"
20 января, 16:52
"Все было срежиссировано задним числом, потому что система предупреждения о ракетном нападении, которая обычно запускала систему противоракетной обороны на Украине, а также переводила в состояние ожидания удара, она же не сработала. И каким образом паблики узнали то, что не знает система вот этой ракетной опасности? Это нонсенс. Поэтому они там могут рассказывать все, что угодно, что они там узнали. Это уже "Орешник" пролетел, можно любые фантастические рассказы по этому поводу составлять", - сказал Леонков.
Он отметил, что подобная информация "из области пропаганды".
"Орешник оказался внезапным. Я ещё вам скажу, что, когда наносился удар Орешника по Львовской области, там с неофициальным визитом находился министр обороны Великобритании. То есть, если бы они знали, его там куда-то спрятали, вывезли бы заранее и так далее. Ничего этого не было. Для него это тоже было внезапно. Просто ему посчастливилось, что он не поехал на эту базу. А если бы поехал, то не было бы министра обороны Великобритании", - обозначил Леонков.
Эксперт добавил, что Украина обладает технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия "только в буйных фантазиях", отметив, что таковой нет даже у США.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Вольфович выразил надежду, что Белоруссии не придется применять "Орешник"
16 января, 14:27
 
УкраинаЛьвовская областьРоссияАлексей ЛеонковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала