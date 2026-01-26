Аналитик отверг данные о том, что Украина могла засечь запуск "Орешника"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина не могла заранее получить данные о применении гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по военной инфраструктуре в Львовской области, так как не обладает технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.