В Оренбуржье возбудили уголовное дело после гибели шахтера

УФА, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели шахтера при обрушении горной породы в подземном руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в областном МЧС сообщали, что рабочий погиб при обрушении горной породы в Гайском ГОКе.
"Следственным отделом по городу Новотроицк СУ СК России по Оренбургской области по факту гибели одного из работников Гайского горно-обогатительного комбината возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - сообщает СУСК РФ по области.
По данным следствия, обрушение горной породы произошло на 1150-м горизонте подземного рудника.
"Следователями проведен детальный осмотр места происшествия, изъята соответствующая документация, назначены судебные экспертизы. Следствию предстоит дать процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил промышленной безопасности при производстве работ на опасном объекте", - следует из сообщения ведомства.
