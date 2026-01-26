"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал европейских фермеров выступить против поставляемого с Украины зерна.
«
"В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться", — написал политик.
Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.