"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине
10:34 26.01.2026
"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал европейских фермеров выступить против поставляемого с Украины зерна. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
еврокомиссия
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Еврокомиссия
"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине

Орбан призвал европейских фермеров объединиться против украинского зерна

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал европейских фермеров выступить против поставляемого с Украины зерна.
"В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться", — написал политик.
Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
В миреУкраинаВенгрияЕвропаВиктор ОрбанЕврокомиссия
 
 
