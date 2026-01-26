"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине

«

"В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться", — написал политик.