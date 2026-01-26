Молдавская оппозиция может выдвинуть вотум недоверия правительству

https://ria.ru/20260126/oppozitsija-2070303565.html
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости.
Молдавская парламентская оппозиция рассматривает возможность выдвижения совместного вотума недоверия правительству республики, заявил
в понедельник лидер Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон.
"Оппозиция рассматривает возможность выдвижения совместного вотума недоверия правительству. Этот вопрос уже обсуждался с коллегами из других парламентских фракций. Для инициирования процедуры требуется 26 подписей, необходимое количество у нас есть", - написал Додон
в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация в стране крайне напряженная, люди шокированы полученными счетами и справедливо возмущены. "В этих условиях мы намерены потребовать отчета от премьер-министра. Логично и правильно сделать это в рамках новой парламентской сессии, которая стартует в феврале", - подчеркнул он.
Ранее пресс-служба законодательного органа сообщила, парламент Молдавии
2 февраля соберется на заседание, чтобы официально начать весеннюю сессию.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.