Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция может выдвинуть вотум недоверия правительству - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/oppozitsija-2070303565.html
Молдавская оппозиция может выдвинуть вотум недоверия правительству
Молдавская оппозиция может выдвинуть вотум недоверия правительству - РИА Новости, 26.01.2026
Молдавская оппозиция может выдвинуть вотум недоверия правительству
Молдавская парламентская оппозиция рассматривает возможность выдвижения совместного вотума недоверия правительству республики, заявил в понедельник лидер Партии РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:30:00+03:00
2026-01-26T12:30:00+03:00
в мире
молдавия
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260125/moldavija-2070165955.html
https://ria.ru/20260124/obedinenie-2070106421.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Молдавская оппозиция может выдвинуть вотум недоверия правительству

Додон: оппозиция Молдавии может выдвинуть вотум недоверия правительству

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Молдавская парламентская оппозиция рассматривает возможность выдвижения совместного вотума недоверия правительству республики, заявил в понедельник лидер Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон.
"Оппозиция рассматривает возможность выдвижения совместного вотума недоверия правительству. Этот вопрос уже обсуждался с коллегами из других парламентских фракций. Для инициирования процедуры требуется 26 подписей, необходимое количество у нас есть", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
25 января, 12:28
По его словам, ситуация в стране крайне напряженная, люди шокированы полученными счетами и справедливо возмущены. "В этих условиях мы намерены потребовать отчета от премьер-министра. Логично и правильно сделать это в рамках новой парламентской сессии, которая стартует в феврале", - подчеркнул он.
Ранее пресс-служба законодательного органа сообщила, парламент Молдавии 2 февраля соберется на заседание, чтобы официально начать весеннюю сессию.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Румынии оценили расходы на возможное объединение с Молдавией
24 января, 20:43
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала