Дочь режиссера Олейникова назвала причину его смерти
Дочь режиссера Олейникова назвала причину его смерти - РИА Новости, 26.01.2026
Дочь режиссера Олейникова назвала причину его смерти
Причиной смерти режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб, сообщила РИА Новости его дочь...
2026-01-26T15:26:00+03:00
Дочь режиссера Олейникова назвала причину его смерти
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причиной смерти режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб, сообщила РИА Новости его дочь Дарья.
Олейников
ушел из жизни ночью в субботу в возрасте 60 лет. В его окружении сообщили РИА Новости, что он умер в 5 утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.
"Тромб (стал причиной смерти - ред.)", - сказала дочь Олейникова, отвечая на вопрос о результатах вскрытия.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве
, окончил Институт культуры во ВГИКе
. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ
".
В разное время он руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года - генеральный продюсер телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве автора идеи и одного из сценаристов.