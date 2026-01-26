Избившему мэра Енисейска предъявлено обвинение

КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю Енисейска Красноярского края, напавшему на главу города Валерия Никольского во время личного приема, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Енисейским межрайонным следственным отделом... завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя... Енисейска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
В ноябре ведомство сообщало, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, фигурант выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения.
По данным СК, фигурант ударил Никольского по лицу минимум десять раз. Тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшего, пока не установлена. Нападавший был арестован до 27 января.
