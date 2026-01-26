Избившему мэра Енисейска предъявлено обвинение

КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю Енисейска Красноярского края, напавшему на главу города Валерия Никольского во время личного приема, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ноябре ведомство сообщало, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, фигурант выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения.