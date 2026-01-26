Рейтинг@Mail.ru
Избившему мэра Енисейска предъявлено обвинение - РИА Новости, 26.01.2026
06:19 26.01.2026
Избившему мэра Енисейска предъявлено обвинение
Избившему мэра Енисейска предъявлено обвинение
Следствие предъявило обвинение жителю Енисейска Красноярского края, напавшему на главу города Валерия Никольского во время личного приема, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 26.01.2026
Избившему мэра Енисейска предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение жителю Енисейска, напавшему на мэра Никольского

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю Енисейска Красноярского края, напавшему на главу города Валерия Никольского во время личного приема, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Енисейским межрайонным следственным отделом... завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя... Енисейска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
В ноябре ведомство сообщало, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, фигурант выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения.
По данным СК, фигурант ударил Никольского по лицу минимум десять раз. Тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшего, пока не установлена. Нападавший был арестован до 27 января.
Глава города Енисейска Валерий Никольский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Житель Енисейска избил главу города у него на приеме
28 ноября 2025, 15:18
 
