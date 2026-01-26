Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале оставил в силе решение о конфискации "Корпорации СТС" - РИА Новости, 26.01.2026
13:46 26.01.2026 (обновлено: 14:08 26.01.2026)
Суд на Урале оставил в силе решение о конфискации "Корпорации СТС"
Суд на Урале оставил в силе решение о конфискации "Корпорации СТС"
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, алексей бобров, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе решение суда, в октябре удовлетворившего иск Генпрокуратуры РФ о передаче государству уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Без изменений (оставлено решение - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, бизнесмены и бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров и Артем Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.
В иске в качестве ответчиков были указаны около 40 компаний, все они перешли в доход РФ.
Ответчиками по иску также проходили бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, которого 12 декабря условно на пять лет осудили за взятку в особо крупном размере, экс-замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, арестованная также за мошенничество, а в качестве третьего лица – экс-супруга Чемезова Ирина, дело о мошенничестве которой уже поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения.
Всего поступило 17 апелляционных жалоб от ответчиков и третьих лиц, сообщала 24 декабря пресс-служба областного суда.
Также Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября удовлетворил и второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства "коммунальных" активов, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились уже бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, Черных, Чемезов и экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.
Бобров и Черных находятся под стражей до 15 февраля, Чемезов - под домашним арестом до 16 февраля. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. Буданов – в федеральном розыске по статье УК РФ, он подозревается, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, в хищении свыше 20 миллионов рублей.
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьАлексей БобровГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
