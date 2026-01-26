Суд на Урале оставил в силе решение о конфискации "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе решение суда, в октябре удовлетворившего иск Генпрокуратуры РФ о передаче государству уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Без изменений (оставлено решение - ред.)", - сказала собеседница агентства.

Иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга . По данным надзорного ведомства, бизнесмены и бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров и Артем Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.

В иске в качестве ответчиков были указаны около 40 компаний, все они перешли в доход РФ

Ответчиками по иску также проходили бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, которого 12 декабря условно на пять лет осудили за взятку в особо крупном размере, экс-замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, арестованная также за мошенничество, а в качестве третьего лица – экс-супруга Чемезова Ирина, дело о мошенничестве которой уже поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения.

Всего поступило 17 апелляционных жалоб от ответчиков и третьих лиц, сообщала 24 декабря пресс-служба областного суда.

Также Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября удовлетворил и второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства "коммунальных" активов, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились уже бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, Черных, Чемезов и экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.