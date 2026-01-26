Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как долго работник может обедать - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/obed-2070237815.html
Юрист рассказал, как долго работник может обедать
Юрист рассказал, как долго работник может обедать - РИА Новости, 26.01.2026
Юрист рассказал, как долго работник может обедать
Работник может потратить на обед до двух часов своего рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T03:09:00+03:00
2026-01-26T03:09:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568000963_212:0:1152:529_1920x0_80_0_0_a737cf196a74feaeca1215f01e46d3d2.jpg
https://ria.ru/20251117/obed-2055357535.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568000963_64:0:1089:769_1920x0_80_0_0_283deb675bf9e79760b3c7d7c35c8703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал, как долго работник может обедать

РИА Новости: работник может потратить на обед до двух часов рабочего дня

© Depositphotos.com / RawpixelМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Depositphotos.com / Rawpixel
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Работник может потратить на обед до двух часов своего рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"От 30 минут до двух часов работник может потратить на обед", - рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что это время не включается в рабочее. Его продолжительность определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
Ланч за рабочим местом - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Эксперт рассказала, в каких случаях обед оплачивается работодателем
17 ноября 2025, 02:25
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала