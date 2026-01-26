https://ria.ru/20260126/obed-2070237815.html
Юрист рассказал, как долго работник может обедать
Юрист рассказал, как долго работник может обедать - РИА Новости, 26.01.2026
Юрист рассказал, как долго работник может обедать
Работник может потратить на обед до двух часов своего рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T03:09:00+03:00
2026-01-26T03:09:00+03:00
2026-01-26T03:09:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568000963_212:0:1152:529_1920x0_80_0_0_a737cf196a74feaeca1215f01e46d3d2.jpg
https://ria.ru/20251117/obed-2055357535.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568000963_64:0:1089:769_1920x0_80_0_0_283deb675bf9e79760b3c7d7c35c8703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал, как долго работник может обедать
РИА Новости: работник может потратить на обед до двух часов рабочего дня