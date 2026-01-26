Рейтинг@Mail.ru
00:23 26.01.2026
Медведев вспомнил свои разговоры с Обамой во время работы над ДСНВ
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
барак обама
единая россия
в мире, россия, сша, дмитрий медведев, барак обама, единая россия
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вспомнил, как будучи президентом РФ был глубоко вовлечен в переговорный процесс, связанный с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и провел в связи с этим большое количество телефонных разговоров со своим американском коллегой Бараком Обамой.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля.
"Я по понятным причинам, как президент страны, был глубоко вовлечен в переговорный процесс. Провел по этому вопросу большое количество телефонных разговоров с тогдашним президентом США. Помню, в одном из них с иронией сослался на известную поговорку: когда хочешь сделать что-то по-настоящему хорошо, приходится делать это самому", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Россия выступает за диалог по снижению ядерной опасности, заявил Медведев
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
