https://ria.ru/20260126/novosibirsk-2070315632.html
В Новосибирске осудили сразу 20 человек за телефонное мошенничество
В Новосибирске осудили сразу 20 человек за телефонное мошенничество - РИА Новости, 26.01.2026
В Новосибирске осудили сразу 20 человек за телефонное мошенничество
Октябрьский районный суд Новосибирска осудил сразу 20 местных жителей за участие в телефонном мошенничестве с обманом 168 россиян и ущербом в 9 миллионов... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:16:00+03:00
2026-01-26T13:16:00+03:00
2026-01-26T13:16:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260125/moshenniki-2070202222.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске осудили сразу 20 человек за телефонное мошенничество
В Новосибирске осудили 20 телефонных мошенников за обман 168 человек
НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости.
Октябрьский районный суд Новосибирска осудил сразу 20 местных жителей за участие в телефонном мошенничестве с обманом 168 россиян и ущербом в 9 миллионов рублей, сообщает
прокуратура региона.
"Октябрьским районным судом Новосибирска
вынесен приговор в отношении 20 местных жителей… Суд назначил наказание троим виновным от трех лет шести месяцев до шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 17 виновным - от года 10 месяцев до трех лет восьми месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия в совершении 145 преступлений подсудимых признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой). Потерпевшими от действий телефонных мошенников признаны 168 человек. Им причинен ущерб в сумме более 9 миллионов рублей.
Суд установил, что с ноября 2021 по июль 2022 года подсудимые звонили жителям различных регионов России, представлялись сотрудниками банков, курьерской службы, службы инкассации и сообщали ложную информацию о получении кредита на выгодных условиях. Для получения такого кредита собеседникам предлагали предварительно "компенсировать расходы на его оформление". В итоге люди переводили деньги на банковские счета, оформленные на подставных лиц.
"Подсудимые частично возместили причиненный потерпевшим ущерб в размере более 2 миллионов рублей", - уточнили в прокуратуре. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.