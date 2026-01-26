В Новосибирске осудили сразу 20 человек за телефонное мошенничество

Суд установил, что с ноября 2021 по июль 2022 года подсудимые звонили жителям различных регионов России, представлялись сотрудниками банков, курьерской службы, службы инкассации и сообщали ложную информацию о получении кредита на выгодных условиях. Для получения такого кредита собеседникам предлагали предварительно "компенсировать расходы на его оформление". В итоге люди переводили деньги на банковские счета, оформленные на подставных лиц.