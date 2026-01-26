В Новосибирске проверят самовольно построенные объекты

НОВОСИБИРСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области после обрушения двухэтажного ТЦ в Новосибирске поручил проверить некогда самовольно построенные и реконструированные здания.

"После недавней трагедии настало время более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей предыдущих лет, связанных с самовольным строительством, переоборудованием и реконструкцией зданий - там, где это действительно может привести к рискам для безопасности людей или где постройки нарушают общую градостроительную политику наших населённых пунктов", - сказал глава региона на оперативном совещании в облправительстве, обращаясь к руководителям структур правительства и главам муниципалитетов.

Травников отметил, что делать это нужно аккуратно.

"Никакой зачистки не должно быть, но необходимо выявить те объекты, которые больше всего вызывают беспокойство. Давайте приступим к этой работе", - добавил он.

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду 21 января в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.