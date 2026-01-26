https://ria.ru/20260126/novosibirsk-2070246115.html
В Новосибирске проверят самовольно построенные объекты
В Новосибирске проверят самовольно построенные объекты - РИА Новости, 26.01.2026
В Новосибирске проверят самовольно построенные объекты
Губернатор Новосибирской области после обрушения двухэтажного ТЦ в Новосибирске поручил проверить некогда самовольно построенные и реконструированные здания. РИА Новости, 26.01.2026
НОВОСИБИРСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области после обрушения двухэтажного ТЦ в Новосибирске поручил проверить некогда самовольно построенные и реконструированные здания.
"После недавней трагедии настало время более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей предыдущих лет, связанных с самовольным строительством, переоборудованием и реконструкцией зданий - там, где это действительно может привести к рискам для безопасности людей или где постройки нарушают общую градостроительную политику наших населённых пунктов", - сказал глава региона на оперативном совещании в облправительстве, обращаясь к руководителям структур правительства и главам муниципалитетов.
Травников отметил, что делать это нужно аккуратно.
"Никакой зачистки не должно быть, но необходимо выявить те объекты, которые больше всего вызывают беспокойство. Давайте приступим к этой работе", - добавил он.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду 21 января в Новосибирске
на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание по улице Наумова, 26 изначально было самовольной постройкой. Городские власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.