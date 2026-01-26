В России предложили ввести цветные номера для электромобилей

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Национальный автомобильный союз" (НАС) предложил правительству РФ поправки к ГОСТу, изменяющие цвета символов на госномерах электромобилей и беспилотных авто, факт отправки соответствующего письма на имя главы кабмина Михаила Мишустина подтвердил РИА Новости вице-президент НАС Антон Шапарин.
"Да, безусловно, мы отправляли, потому что вопрос находится в ведении правительства, это межведомственный вопрос между Минтрансом и МВД, соответственно письма на имя Минтранса и МВД было отправлять юридически некорректно", - сказал Шапарин.
В России снизились продажи новых электромобилей
19 января, 09:51
Он уточнил, что изменения представляют из себя "минимальные косметические поправки" в ГОСТ, которые предлагают изменить цвет символов на госномерах электромобилей на зеленый, а на беспилотных авто - на бирюзовый.
"С камерами проблем не возникнет, проблем с видимостью не возникнет, потому что оба цвета во всем мире зарекомендовали себя как максимально эффективные. А бирюзовый за рубежом к тому же стал таким неформальным символом беспилотного движения", - добавил Шапарин.
"Для них (электромобилей - ред.) предусмотрено много разных льгот, например выделенные парковочные места. И на этих парковочных местах зачастую ставят машины совершенно не электрические, и правоприменителю просто удобно таким образом сразу увидеть без обращения к базе данных, что здесь нарушаются правила", - пояснил вице-президент НАС.
Он добавил, что таких автомобилей в России пока не так много, поэтому процесс замены номеров не станет проблемой; к тому же, по мнению Шапарина, многие водители с радостью согласятся на такие изменения, чтобы показать, что они "не такие, как все".
Правительство продлило бесплатный проезд электромобилей по трассам
31 декабря 2025, 13:38
Эксперт также рассказал, что подобное нововведение для беспилотных транспортных средств сможет облегчить жизнь простым водителям.
"Беспилотный автомобиль, он соблюдает правила дорожного движения – едет так, как предписано, и если по дороге ехать на знаке "60" со скоростью 60 километров в час, то тебе сзади моргают, сигналят, обгоняют, подрезают и еще начинают учить. Соответственно, для того чтобы люди видели, что это робот и что он изначально законопослушен, в отличие от окружающих, и не нацелен на несоблюдение ПДД и что не надо его учить", - уточнил Шапарин.
По его словам, такие изменения следует внести в законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, размещенный на прошлой неделе Минтрансом России. В данном документе, как отмечает Шапарин, имеются поправки в законы об ОСАГО, ОСГОПе и автомобильных дорогах, но отсутствуют поправки к закону о регистрации транспортных средств, что и предлагает добавить НАС.