В России предложили ввести цветные номера для электромобилей

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Национальный автомобильный союз" (НАС) предложил правительству РФ поправки к ГОСТу, изменяющие цвета символов на госномерах электромобилей и беспилотных авто, факт отправки соответствующего письма на имя главы кабмина Михаила Мишустина подтвердил РИА Новости вице-президент НАС Антон Шапарин.

"Да, безусловно, мы отправляли, потому что вопрос находится в ведении правительства, это межведомственный вопрос между Минтрансом и МВД, соответственно письма на имя Минтранса и МВД было отправлять юридически некорректно", - сказал Шапарин

Он уточнил, что изменения представляют из себя "минимальные косметические поправки" в ГОСТ, которые предлагают изменить цвет символов на госномерах электромобилей на зеленый, а на беспилотных авто - на бирюзовый.

"С камерами проблем не возникнет, проблем с видимостью не возникнет, потому что оба цвета во всем мире зарекомендовали себя как максимально эффективные. А бирюзовый за рубежом к тому же стал таким неформальным символом беспилотного движения", - добавил Шапарин.

"Для них (электромобилей - ред.) предусмотрено много разных льгот, например выделенные парковочные места. И на этих парковочных местах зачастую ставят машины совершенно не электрические, и правоприменителю просто удобно таким образом сразу увидеть без обращения к базе данных, что здесь нарушаются правила", - пояснил вице-президент НАС.

Он добавил, что таких автомобилей в России пока не так много, поэтому процесс замены номеров не станет проблемой; к тому же, по мнению Шапарина, многие водители с радостью согласятся на такие изменения, чтобы показать, что они "не такие, как все".

Эксперт также рассказал, что подобное нововведение для беспилотных транспортных средств сможет облегчить жизнь простым водителям.

"Беспилотный автомобиль, он соблюдает правила дорожного движения – едет так, как предписано, и если по дороге ехать на знаке "60" со скоростью 60 километров в час, то тебе сзади моргают, сигналят, обгоняют, подрезают и еще начинают учить. Соответственно, для того чтобы люди видели, что это робот и что он изначально законопослушен, в отличие от окружающих, и не нацелен на несоблюдение ПДД и что не надо его учить", - уточнил Шапарин.