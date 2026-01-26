Рейтинг@Mail.ru
12:48 26.01.2026
В России предложили ввести цветные номера для электромобилей
В России предложили ввести цветные номера для электромобилей
авто, россия, антон шапарин, михаил мишустин, национальный автомобильный союз, осаго, общество
Авто, Россия, Антон Шапарин, Михаил Мишустин, Национальный автомобильный союз, ОСАГО, Общество
В России предложили ввести цветные номера для электромобилей

НАС предложил ввести цветные номера для электромобилей и беспилотных авто

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭлекромобиль заряжается в электрозарядном хабе "Южный" в Москве
Элекромобиль заряжается в электрозарядном хабе Южный в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Элекромобиль заряжается в электрозарядном хабе "Южный" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Национальный автомобильный союз" (НАС) предложил правительству РФ поправки к ГОСТу, изменяющие цвета символов на госномерах электромобилей и беспилотных авто, факт отправки соответствующего письма на имя главы кабмина Михаила Мишустина подтвердил РИА Новости вице-президент НАС Антон Шапарин.
"Да, безусловно, мы отправляли, потому что вопрос находится в ведении правительства, это межведомственный вопрос между Минтрансом и МВД, соответственно письма на имя Минтранса и МВД было отправлять юридически некорректно", - сказал Шапарин.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В России снизились продажи новых электромобилей
19 января, 09:51
Он уточнил, что изменения представляют из себя "минимальные косметические поправки" в ГОСТ, которые предлагают изменить цвет символов на госномерах электромобилей на зеленый, а на беспилотных авто - на бирюзовый.
"С камерами проблем не возникнет, проблем с видимостью не возникнет, потому что оба цвета во всем мире зарекомендовали себя как максимально эффективные. А бирюзовый за рубежом к тому же стал таким неформальным символом беспилотного движения", - добавил Шапарин.
"Для них (электромобилей - ред.) предусмотрено много разных льгот, например выделенные парковочные места. И на этих парковочных местах зачастую ставят машины совершенно не электрические, и правоприменителю просто удобно таким образом сразу увидеть без обращения к базе данных, что здесь нарушаются правила", - пояснил вице-президент НАС.
Он добавил, что таких автомобилей в России пока не так много, поэтому процесс замены номеров не станет проблемой; к тому же, по мнению Шапарина, многие водители с радостью согласятся на такие изменения, чтобы показать, что они "не такие, как все".
Электрохаб Лефортовский в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Правительство продлило бесплатный проезд электромобилей по трассам
31 декабря 2025, 13:38
Эксперт также рассказал, что подобное нововведение для беспилотных транспортных средств сможет облегчить жизнь простым водителям.
"Беспилотный автомобиль, он соблюдает правила дорожного движения – едет так, как предписано, и если по дороге ехать на знаке "60" со скоростью 60 километров в час, то тебе сзади моргают, сигналят, обгоняют, подрезают и еще начинают учить. Соответственно, для того чтобы люди видели, что это робот и что он изначально законопослушен, в отличие от окружающих, и не нацелен на несоблюдение ПДД и что не надо его учить", - уточнил Шапарин.
По его словам, такие изменения следует внести в законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, размещенный на прошлой неделе Минтрансом России. В данном документе, как отмечает Шапарин, имеются поправки в законы об ОСАГО, ОСГОПе и автомобильных дорогах, но отсутствуют поправки к закону о регистрации транспортных средств, что и предлагает добавить НАС.
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Ручное управление авто через 20 лет будет экзотикой, считает Никитин
21 января, 15:20
 
АвтоРоссияАнтон ШапаринМихаил МишустинНациональный автомобильный союзОСАГООбщество
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
