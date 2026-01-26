Рейтинг@Mail.ru
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/nedvizhimost-2070234343.html
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью - РИА Новости, 26.01.2026
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью
Несмотря на то, что цифровизация стала частью нашей жизни, цифровые сделки с жильем по-прежнему опасны, рассказал агентству "Прайм" нотариус Иван Рыков. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T02:17:00+03:00
2026-01-26T02:17:00+03:00
жилье
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067561563_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_e143ed319330f78ea3078011f94fbceb.jpg
https://ria.ru/20251230/dolgi-2065538205.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067561563_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_ad74c7b63abed501d36e052f9eb2da5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, общество
Жилье, Общество
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью

Нотариус Рыков предупредил об опасности цифровых сделок с жильем

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКлюч
Ключ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Несмотря на то, что цифровизация стала частью нашей жизни, цифровые сделки с жильем по-прежнему опасны, рассказал агентству "Прайм" нотариус Иван Рыков.
При их проведении невозможно установить реальную волю участников договора и отследить факты давления на них. Давить могут не только мошенники, но и недобросовестные посредники, вторая сторона сделки и даже родственники. При онлайн-сделках это выявить сложно.
«

"У покупателя не будет возможности заметить, что продавец, например, растерян, все время смотрит в телефон, будто получая чьи-то инструкции, суетится и тому подобное", — пояснил он.

Кроме того, остается риск использования чужой цифровой подписи и даже подделок изображения и голоса человека с помощью ИИ. Нотариус не сможет удостоверить личности и проверить паспорта по базе МВД, а также учесть важные детали, например, семейное положение продавца и ограничения на имущество. Поэтому риск признания таких сделок недействительными весьма высок, заключил Иван Рыков.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов
30 декабря 2025, 03:08
 
ЖильеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала