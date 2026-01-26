https://ria.ru/20260126/nedvizhimost-2070234343.html
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью - РИА Новости, 26.01.2026
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью
Несмотря на то, что цифровизация стала частью нашей жизни, цифровые сделки с жильем по-прежнему опасны, рассказал агентству "Прайм" нотариус Иван Рыков. РИА Новости, 26.01.2026
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью
Нотариус Рыков предупредил об опасности цифровых сделок с жильем
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.
Несмотря на то, что цифровизация стала частью нашей жизни, цифровые сделки с жильем по-прежнему опасны, рассказал агентству "Прайм"
нотариус Иван Рыков.
При их проведении невозможно установить реальную волю участников договора и отследить факты давления на них. Давить могут не только мошенники, но и недобросовестные посредники, вторая сторона сделки и даже родственники. При онлайн-сделках это выявить сложно.
«
"У покупателя не будет возможности заметить, что продавец, например, растерян, все время смотрит в телефон, будто получая чьи-то инструкции, суетится и тому подобное", — пояснил он.
Кроме того, остается риск использования чужой цифровой подписи и даже подделок изображения и голоса человека с помощью ИИ. Нотариус не сможет удостоверить личности и проверить паспорта по базе МВД, а также учесть важные детали, например, семейное положение продавца и ограничения на имущество. Поэтому риск признания таких сделок недействительными весьма высок, заключил Иван Рыков.