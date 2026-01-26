Рейтинг@Mail.ru
Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия
20:03 26.01.2026 (обновлено: 20:06 26.01.2026)
Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия
Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия - РИА Новости, 26.01.2026
Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что тихо работает с лидерами стран альянса над... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, украина, марк рютте, нато, европарламент
В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО, Европарламент
Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия

Рютте заявил о кулуарной работе по снятию ограничений на оружие для Киева

© REUTERS / Yves HermanГенсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Yves Herman
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что тихо работает с лидерами стран альянса над снятием ограничений на применение Украиной поставленного дальнобойного оружия против России.
"Когда речь идёт о поставке Taurus и других систем — да или нет — Украине, это зависит от отдельных союзников. Я не буду комментировать. Извините. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Келин высказался о планах размещения войск НАТО на Украине
21 января, 01:36
 
В миреУкраинаМарк РюттеНАТОЕвропарламент
 
 
