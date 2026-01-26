Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что тихо работает с лидерами стран альянса над снятием ограничений на применение Украиной поставленного дальнобойного оружия против России.