НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс не будет вмешиваться в ситуацию в Иране.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя исламской республики. В тот же день в государстве перестал работать интернет.