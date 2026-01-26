Рейтинг@Mail.ru
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране, заявил Рютте - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 26.01.2026 (обновлено: 20:09 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/nato-2070406330.html
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране, заявил Рютте
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране, заявил Рютте - РИА Новости, 26.01.2026
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс не будет вмешиваться в ситуацию в Иране. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:55:00+03:00
2026-01-26T20:09:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
марк рютте
дональд трамп
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070408491_0:753:2048:1905_1920x0_80_0_0_2b205c2c7497d2846da272ac3dccae45.jpg
https://ria.ru/20260126/iran-2070243412.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070408491_0:561:2048:2097_1920x0_80_0_0_0b6a07e952a222d31428858fa62c54d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, марк рютте, дональд трамп, нато, европарламент
В мире, Иран, США, Россия, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Европарламент
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране, заявил Рютте

Рютте: НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс не будет вмешиваться в ситуацию в Иране.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос, снята ли опция военной интервенции в ИРИ, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
"Затем по Ирану: мы вовлечены с Ираном только в том, что Иран, Северная Корея, Россия, Китай работают вместе, но опять же, если речь идет о ситуации в самом Иране в данный момент, и, конечно, я чрезвычайно обеспокоен этим, мы все обеспокоены, - это не для НАТО, чтобы вовлекаться. НАТО концентрируется, конечно, на евроатлантическом (направлении - ред.), на российской угрозе", - сказал Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя исламской республики. В тот же день в государстве перестал работать интернет.
Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
Вчера, 06:24
 
В миреИранСШАРоссияМарк РюттеДональд ТрампНАТОЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала