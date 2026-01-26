НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Иране, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс не будет вмешиваться в ситуацию в Иране.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос, снята ли опция военной интервенции в ИРИ, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
"Затем по Ирану: мы вовлечены с Ираном только в том, что Иран, Северная Корея, Россия, Китай работают вместе, но опять же, если речь идет о ситуации в самом Иране в данный момент, и, конечно, я чрезвычайно обеспокоен этим, мы все обеспокоены, - это не для НАТО, чтобы вовлекаться. НАТО концентрируется, конечно, на евроатлантическом (направлении - ред.), на российской угрозе", - сказал Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя исламской республики. В тот же день в государстве перестал работать интернет.
Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.