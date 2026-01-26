Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО заявил о конце эпохи опеки США над европейской безопасностью
18:06 26.01.2026
Генсек НАТО заявил о конце эпохи опеки США над европейской безопасностью
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что завершился период, когда США несли основное... РИА Новости, 26.01.2026
Генсек НАТО заявил о конце эпохи опеки США над европейской безопасностью

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что завершился период, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы.
"У нас был успешный саммит в Гааге в июне, где мы согласились инвестировать 5% ВВП ежегодно в оборону к 2035 году и ускорить производство и инновации в нашей оборонной продукции. Пять процентов, конечно, это много, и наращивание нашей промышленной базы - это непросто. Но здесь моё простое сообщение: нам нужно это сделать, и нам нужно сделать это быстро. Во-первых, потому что ситуация с безопасностью этого требует. Мы сталкиваемся прямо сейчас с реальными и долгосрочными вызовами нашей безопасности. И во-вторых, потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось", - сказал он.
Рютте считает, что справедливо и уместно, чтобы Европа и Канада взяли на себя больше ответственности за свою собственную безопасность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению
Вчера, 08:00
 
