Трампу стоит извиниться за слова о НАТО в Афганистане, считает Писториус

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы извиниться за слова о союзниках Соединенных Штатов по НАТО в Афганистане.

В минувший четверг Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, отметив, что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на, то что направили туда войска.

"Так говорить о павших союзниках просто неприлично и неуважительно", - заявил Писториус в интервью телеканалу ARD.

Отвечая на вопрос журналистки, следовало ли бы Трампу извиниться перед родственниками павших военнослужащих, Писториус сказал: "Да, конечно, это было бы признаком порядочности и уважения, а также благоразумия"

Министр также отметил, что намерен поднять этот вопрос при встрече со своим коллегой Питом Хегсетом

"Я испытываю огромное уважение к достижениям американской нации и к тому союзнику, которым США были для нас на протяжении 70 лет. Но уважение должно быть взаимным", - пояснил Писториус.