Трампу стоит извиниться за слова о НАТО в Афганистане, считает Писториус
13:54 26.01.2026 (обновлено: 13:55 26.01.2026)
Трампу стоит извиниться за слова о НАТО в Афганистане, считает Писториус
в мире
сша
афганистан
германия
дональд трамп
борис писториус
пит хегсет
нато
сша
афганистан
германия
в мире, сша, афганистан, германия, дональд трамп, борис писториус, пит хегсет, нато
В мире, США, Афганистан, Германия, Дональд Трамп, Борис Писториус, Пит Хегсет, НАТО
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы извиниться за слова о союзниках Соединенных Штатов по НАТО в Афганистане.
В минувший четверг Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, отметив, что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на, то что направили туда войска.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО
25 января, 19:32
"Так говорить о павших союзниках просто неприлично и неуважительно", - заявил Писториус в интервью телеканалу ARD.
Отвечая на вопрос журналистки, следовало ли бы Трампу извиниться перед родственниками павших военнослужащих, Писториус сказал: "Да, конечно, это было бы признаком порядочности и уважения, а также благоразумия"
Министр также отметил, что намерен поднять этот вопрос при встрече со своим коллегой Питом Хегсетом.
"Я испытываю огромное уважение к достижениям американской нации и к тому союзнику, которым США были для нас на протяжении 70 лет. Но уважение должно быть взаимным", - пояснил Писториус.
Высказывание Трампа вызвало глубокое возмущение у многих политиков западных стран. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер назвал это оскорблением, а премьер Италии Джорджа Мелони – неприемлемым. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что Трамп должен извиниться за свои слова о бесполезности союзников США по НАТО.
Карл-Теодор цу Гуттенберг - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Экс-министра обороны ФРГ возмутили слова Трампа о союзниках по НАТО
25 января, 18:38
 
