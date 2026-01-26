Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению

Трамп знает, что делает. И что говорит. Не успело улечься цунами воплей по поводу перевода Гренландии туда, куда, как посчитали в Вашингтоне, остров перевести требуется, 47-й президент США подогнал новый розжиг.

"Мы не нуждаемся в НАТО, — сказал Трамп. — Во время операции в Афганистане натовцы щемились и прятались далеко за линией боевых действий". Американский лидер умеет не только в недвижимость и в искусство сделки. Он на пятерку справляется с изложением происшедшего. Хирургическим скальпелем отделяя раскрученный медийный пиар от реального положения вещей.

Крики европейских пока еще формальных союзников превысили все корректные значения децибелов. Тут бы и сказать: "Красиво визжит эта группа в серых костюмах" — но важнее все-таки факты. По ним выходит, что истерика евро-атлантических людей — не более чем истерика. А в словах Трампа — только и есть что цифры и точные детали.

Тридцать европейских государств платили в общий бюджет примерно треть от совокупной доли трат. Остальное покрывал Вашингтон. В абсолютных цифрах это 845 миллиардов долларов из казны США против 559 миллиардов долларов из общеевропейской кубышки.

Европейцы все послевоенные, а потом уже и сугубо мирные десятилетия дудели в дуду единственный мотивчик: "Русские идут, чтобы нас поработить, так что, американцы, давайте нас защищайте и еще денег дайте, пожалуйста". При этом они кивали на Организацию Варшавского договора.

Наш Варшавский договор с точки зрения боеспособности, вооруженности, мобильности для европейцев был и правда по-настоящему пугающим. Хотя главной функцией этого блока было сдерживание военных амбиций тогдашнего коллективного Запада и его же милитаристской западной экспансии. Варшавский договор, созданный шесть лет спустя после НАТО, был оборонительным союзом. Мы точно не собирались входить на танках в Париж и в Рим потому, что у нас хватало забот дома. И нам не требовалось побеждать никого военным путем, поскольку нашу страну интересовал не экспорт идей "мира и социализма", а взаимовыгодное сотрудничество с западноевропейцами.

Западноевропейцы же тянули деньги из дяди Сэма всегда. И когда Варшавский договор самораспустился. И когда мы ценой немыслимых усилий сохраняли страну. И когда платили долги. И когда нас пытались разорвать. И когда нас пытались согнуть. Европейские натовцы были как тот ласковый телок, что умудряется сосать двух маток. И тридцать с лишним лет европейским натовцам их нехитрый шантаж удавался: от нас — энергоносители, от американцев — покрытие военных и смежных с военными расходов. Дальше можно вообще ни о чем не думать. Придумывай раз за разом, как "русские имперские варвары будут европейские цивилизации завоевывать", и называй это геополитикой.

В дело шли психозы прибалтийских лимитрофов, польская паранойя, фантомные боли других восточноевропейских стран. Украинский вариант — и схематоз "Украина це Эуропа" — был логичен. Исчерпав пугалки и страшилки, в ход пошла Незалежная как "форпост защиты европейских ценностей". Чтобы сохранить НАТО и чтобы рулить бюджетом альянса, европейские атлантисты убили сотни тысяч украинцев. Разрушили инфраструктуру когда-то богатейшей страны, завели ее финансы в долговую пропасть.

Примерно то же самое — уже с собственным населением, со своей инфраструктурой и своими финансами те же люди готовы сотворить, чтобы продлить жизнь альянсу.

Но есть нюанс. Спонсировать такие хотелки Америка больше не хочет. В Вашингтоне отдали себе отчет, что им проще — и проще значительно — договориться с Россией напрямую. Решить с нашей страной, и принимая в расчет обоюдные, и учитывая национальные озабоченности, проблемы безопасности.

Европейские натовцы, основные бенефициары пока неурегулированного кризиса в Донбассе, кричат не своими голосами потому, что чувствуют и понимают — они больше не нужны никому. Они не нужны Америке. Они не нужны нам. Они не нужны Китаю. Они не нужны Глобальному Югу. Они списаны со счетов экономически, политически и финансово.

У Европы сегодня есть две возможности остаться на геополитической карте мира. Это Незалежная и оставшиеся у нее территории — как источник беспокоящего соседства для нас. Это первое.

Второе — это устроить в Гренландии цирк с тюленями, чтобы показать свою военную мускулатуру. Некие армейские маневры, в которых примут участие только они, европейцы. Церберы "ценностей демократии" и чего-то там еще.