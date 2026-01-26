Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 26.01.2026 (обновлено: 04:37 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/naryshkin-2070239871.html
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине - РИА Новости, 26.01.2026
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине
Военно-политические круги Запада были ошеломлены ударом российским комплексом "Орешник" по военному объекту на западной Украине, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T04:32:00+03:00
2026-01-26T04:37:00+03:00
безопасность
россия
украина
киев
сергей нарышкин
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965134_0:141:1524:998_1920x0_80_0_0_31344c96f542c9a97d156566774c198e.jpg
https://ria.ru/20241219/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20260126/naryshkin-2070235608.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965134_39:0:1451:1059_1920x0_80_0_0_a35b6eb4edca11cb31ce751a5d0afb79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, киев, сергей нарышкин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, f-16, миг-29
Безопасность, Россия, Украина, Киев, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, МиГ-29
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине

Нарышкин: Запад был потрясен ударом "Орешника" по военному объекту на Украине

© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-политические круги Запада были ошеломлены ударом российским комплексом "Орешник" по военному объекту на западной Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«
"Что касается боевого применения комплекса "Орешник", который несколько дней назад поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая", — сказал Нарышкин.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
19 декабря 2024, 14:16
В Минобороны 9 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Ведомство 12 января уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
В ноябре 2024 года "Орешник" впервые успешно испытали в боевых условиях в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как заявлял президент России Владимир Путин, испытания были проведены в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно — в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Слова Путина о "Буревестнике" восприняли серьезно, заявил Нарышкин
02:16
 
БезопасностьРоссияУкраинаКиевСергей НарышкинВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныF-16МиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала