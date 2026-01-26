Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-политические круги Запада были ошеломлены ударом российским комплексом "Орешник" по военному объекту на западной Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
19 декабря 2024, 14:16
В Минобороны 9 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Ведомство 12 января уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
В ноябре 2024 года "Орешник" впервые успешно испытали в боевых условиях в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как заявлял президент России Владимир Путин, испытания были проведены в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно — в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.