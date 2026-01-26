Слова Путина о "Буревестнике" восприняли серьезно, заявил Нарышкин

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон" произвело серьезное впечатление за рубежом - как на противников России, так и на ее партнеров, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сделанное президентом Российской Федерации заявление об успешном завершении испытаний систем оружия "Буревестник" и "Посейдон" произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров. Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия", - сказал Нарышкин.
Путин в конце октября 2025 года заявил об успешном завершении испытаний "Буревестника" и "Посейдона". В День народного единства 4 ноября 2025 года Путин в Кремле наградил создателей этих стратегических комплексов. "Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, они обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед, подчеркнул глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ 17 декабря 2025 года.