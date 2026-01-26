Слова Путина о "Буревестнике" восприняли серьезно, заявил Нарышкин

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон" произвело серьезное впечатление за рубежом - как на противников России, так и на ее партнеров, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.